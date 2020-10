In attesa del calcio decide l’Asl: “Il Genoa è un focolaio, si alleneranno distanziati” (Di giovedì 1 ottobre 2020) In attesa che il calcio decida se rinviare o meno Genoa-Torino, interviene l’Asl. Niente allenamenti: la squadra di Preziosi viene trattata come un focolaio, e per andare avanti c’è bisogno di nuovi tamponi. E così l’allenamento previsto stamattina per le 11, che avrebbe visto in campo i calciatori più giovani (tutti negativi al Covid-19) è saltato, come la seduta pomeridiana con i 12 calciatori della prima squadra, divisi in due gruppi di massimo 6 persone, che si erano salvati dai primi test. L’Asl ha disposto nuovi tamponi rapidi. In seguito all’esito dei test si valuterà la possibilità di dare un mini via libera per un allenamento pomeridiano. Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3, è intervenuta a Sky ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inche ildecida se rinviare o meno-Torino, interviene l’Asl. Niente allenamenti: la squadra di Preziosi viene trattata come un, e per andare avanti c’è bisogno di nuovi tamponi. E così l’allenamento previsto stamattina per le 11, che avrebbe visto in campo i calciatori più giovani (tutti negativi al Covid-19) è saltato, come la seduta pomeridiana con i 12 calciatori della prima squadra, divisi in due gruppi di massimo 6 persone, che si erano salvati dai primi test. L’Asl ha disposto nuovi tamponi rapidi. In seguito all’esito dei test si valuterà la possibilità di dare un mini via libera per un allenamento pomeridiano. Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3, è intervenuta a Sky ...

