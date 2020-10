Il giallo sulla durata del bonus PC 2020: tra Infratel e comodato d’uso (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sono alcuni aspetti specifici a proposito del bonus PC 2020 che evidentemente non sono chiari a tutti, soprattutto per quanto riguarda la durata del contratto minima o massima che dobbiamo prendere in esame al momento dell’adesione. In sostanza, l’agevolazione non vale per l’acquisto definitivo del computer, visto che arriverà il momento in cui lo dovrete restituire. Ora, considerando il fatto che la quota dedicata al dispositivo sia di 300 euro (gli altri 200 euro riguardano la connessione veloce), bisogna valutare pro e contro dell’iniziativa. Cosa sappiamo sulla durata del bonus PC 2020 Nello specifico, faccio presente ai nostri lettori che le ultime informazioni ufficiali sul bonus PC 2020 da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sono alcuni aspetti specifici a proposito delPCche evidentemente non sono chiari a tutti, soprattutto per quanto riguarda ladel contratto minima o massima che dobbiamo prendere in esame al momento dell’adesione. In sostanza, l’agevolazione non vale per l’acquisto definitivo del computer, visto che arriverà il momento in cui lo dovrete restituire. Ora, considerando il fatto che la quota dedicata al dispositivo sia di 300 euro (gli altri 200 euro riguardano la connessione veloce), bisogna valutare pro e contro dell’iniziativa. Cosa sappiamodelPCNello specifico, faccio presente ai nostri lettori che le ultime informazioni ufficiali sulPCda ...

In tante regioni si può ammirare, approfittando di giornate ancora soleggiate magari in weekend o gite fuori porta. Oltre al foliage come pratica di benessere è di tendenza per il tempo libero anche l ...

Allerta meteo gialla sulle coste di Sicilia, Calabria e Puglia nella giornata del 1° ottobre. Il maltempo si sposta al sud.

