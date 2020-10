De Laurentiis positivo al Covid, Procura di Milano apre indagine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano - La Procura di Milano ha aperto una indagine conoscitiva , ovvero senza titolo di reato né indagati, in seguito all'esposto presentato dal Codacons in merito al caso del presidente del Napoli ,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020)- Ladiha aperto unaconoscitiva , ovvero senza titolo di reato né indagati, in seguito all'esposto presentato dal Codacons in merito al caso del presidente del Napoli ,...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis positivo De Laurentis positivo al Covid in assemblea di Lega, la procura apre un fascicolo La Stampa Indagine su De Laurentiis. "Si presentò alla riunione Lega con i sintomi covid"

Da quel che risulta al momento De Laurentiis al momento dell’assemblea non aveva ancora ricevuto l’esito del tampone e dunque non sapeva con certezza di essere positivo pur avendo qualche sintomo. Il ...

