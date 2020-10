Can Yaman, spuntano le foto sul web che lo mostrano in un’altra versione. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti. (Di giovedì 1 ottobre 2020) Can Yaman è uno degli attori di soap opera che al momento sta davvero suscitando un’attenzione pazzesca. Soprattutto in questo momento che si trova in Italia e che ha già incontrato il regista Ferzan Ozpetek. L’attore turco nel nostro paese è molto amato grazie alla soap che lo vede protagonista insieme alla sua collega Demet Ozdemir, del serial televisivo “Daydreamer – le ali del sogno”. I due da mesi hanno catturato l’attenzione degli italiani e sono riusciti a conquistare un’enorme fetta di pubblico, prova ne è il grande seguito di fan che hanno sui social. foto: Instagram/Can Yaman Tra le maggiori caratteristiche dei due attori, sicuramente possiamo trovare la bellezza. È indubbio infatti, il fatto che entrambi siano dotati di un aspetto ... Leggi su virali.video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Canè uno degli attori di soap opera che al momento sta davvero suscitando un’attenzione pazzesca. Soprattutto in questo momento che si trova in Italia e che ha già incontrato il regista Ferzan Ozpetek. L’attore turco nel nostro paese è molto amato grazie alla soap che lo vede protagonista insieme alla sua collega Demet Ozdemir, del serial televisivo “Daydreamer – le ali del sogno”. I due da mesi hanno catturato l’attenzione degli italiani e sono riusciti a conquistare un’enorme fetta di pubblico, prova ne è il grande seguito di fan che hanno sui social.: Instagram/CanTra le maggiori caratteristiche dei due attori, sicuramente possiamo trovare la. È indubbio infatti, il fatto che entrambi siano dotati di un aspetto ...

