Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 11 | 10

Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l'ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio duri scambi di accuse e insulti reciproci fra Donald Trump è Joe biden è il primo confronto TV fra i due candidati alla presidenza americana in vista del voto di novembre sul palco del case Western reserve University di Cleveland in Ohio un confronto che in fin dall'inizio Toni durissimi ed è stato giocato sulle continue interruzioni dell'avversario soprattutto da parte di Trump tanto che spesso il moderatore Chris weitz ha dovuto e ha avuto difficoltà a tenere in mano la situazione sei un bugiardo è un Clown il cagnolino di Putin ha detto biden Trump ha accusato di essere il peggior presidente della storia inficon arriva tutto sostenendo che Viber non sa niente l'intelligente ha glissato sull'invito

Coronavirus, ultime notizie. Disney taglia 28mila posti. Due senatori M5S positivi. Shell taglia 9mila posti

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

AMERICA/MESSICO - Il Messico è la meta principale dei migranti centroamericani

Tapachula (Agenzia Fides) - Da pochi giorni è stata riaperta la frontiera del Messico con il Guatemala, che era stata chiusa a causa della pandemia, e già si vede aumentare il numero di migranti che a ...

