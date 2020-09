Serie A, c’è Benevento-Inter: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le formazioni ufficiali di Benevento-Inter, recupero della 1a giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Ciro Vigorito’ dove tra poco meno di un’ora, Benevento e Inter scenderanno in campo nel recupero della 1a giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Filippo Inzaghi e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Benevento-Inter. Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò; 11 Maggio, 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 19 Insigne, 17 Caprari; 21 Moncini.A disposizione: 12 Manfredini, 80 Gori, 3 Letizia, 4 Del Pinto, 9 Lapadula, 13 Tuia, 16 ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ledi, recupero della 1a giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Ciro Vigorito’ dove tra poco meno di un’ora,scenderanno in campo nel recupero della 1a giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Filippo Inzaghi e Antonio Conte, hanno comunicato ledi(4-3-2-1): 1 Montipò; 11 Maggio, 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 19 Insigne, 17 Caprari; 21 Moncini.A disposizione: 12 Manfredini, 80 Gori, 3 Letizia, 4 Del Pinto, 9 Lapadula, 13 Tuia, 16 ...

