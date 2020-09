Roma, si spara alla testa in strada, gravissimo 22 enne (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’estremo gesto a Monterotondo, dove il giovane, forse in preda a sofferenze per amore, ha tentato di ammazzarsi in strada. Ora gravissimo al Gemelli. Ambulanza (Facebook)E’ successo a Monterotondo, in strada, alle prime luci dell’alba. Il giovane probabilmente per una delusione d’amore, non ha esitato a sparare, intenzionato a togliersi la vita per una situazione forse troppo difficile per lui. Il giovane, di 22 anni è ora ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Gemelli di Roma. Gli inquirenti, nel cercare di ricostruire la dinamica hanno parlato di una possibile situazione sentimentale ingarbugliata. Anche secondo alcune testimonianze, alla base del gesto estremo ci sarebbe una storia d’amore finita male. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’estremo gesto a Monterotondo, dove il giovane, forse in preda a sofferenze per amore, ha tentato di ammazzarsi in. Oraal Gemelli. Ambulanza (Facebook)E’ successo a Monterotondo, in, alle prime luci dell’alba. Il giovane probabilmente per una delusione d’amore, non ha esitato are, intenzionato a togliersi la vita per una situazione forse troppo difficile per lui. Il giovane, di 22 anni è ora ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Gemelli di. Gli inquirenti, nel cercare di ricostruire la dinamica hanno parlato di una possibile situazione sentimentale ingarbugliata. Anche secondo alcune testimonianze,base del gesto estremo ci sarebbe una storia d’amore finita male. ...

conteDartagnan : @Mr_JohnCarter @IndignatoDenji @Cecco_Piantoni Cipro spara Roma risponde #cineCipro - Aldebaran_4 : @radiosilvana @CesareSacchetti Quello riuscirebbe a capire Roma per toma anche in un sussidiario delle elementari… - Aldebaran_4 : @radiosilvana @CesareSacchetti Quello riuscirebbe a capire Roma per toma anche in un sussidiario delle elementari… - roma_amor782 : Chiedete ad Andrea che ha le orecchie che fumano e spara qualche merdone sicuro dai #gfvip - DiNapoliSilvio : -