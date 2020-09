Open Arms | Salvini | “Sabato saprò se si terrà il processo” Il suo legale | “No al circo mediatico”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 settembre 2020) C’è grande attesa intorno al 3 ottobre, quando il leader della Lega, Matteo, si recherà a Catania per presenziare al processo per la vicenda della, che lo vede imputato per quanto accaduto nel corso del suo mandato da ministro dell’Interno.: “Conto che qualcuno dica ‘grazie e arrivederci’” Intanto, incontrando i 7 neoconsiglieri regionali eletti nella recente tornata,ha già anticipato che ”Chiederò rito abbreviato? Sabato, intanto, devono decidere se ci sarà o non ci sarà un processo, io leggendo le carte direi che non c’è stato alcun reato, conto che qualcuno dica ‘grazie e arrivederci’”. L’avv. Coppi: “Il tribunale e chi lo compone ...