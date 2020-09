Meghan Markle, contro la disinformazione: «Nessuna polemica in ciò che dico» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ormai da circa due anni, ogni dichiarazione rilasciata da Meghan Markle genera scompiglio. Frasi che spesso vengono strumentalizzate da alcune testate al fine di creare un dibattito sulla duchessa e sulle sue azioni, come successo pochi giorni fa riguardo alla «chiamata al voto» in vista delle imminenti elezioni presidenziali americane. Una disinformazione contro cui oggi, lei stessa, si difende chiedendo onestà. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ormai da circa due anni, ogni dichiarazione rilasciata da Meghan Markle genera scompiglio. Frasi che spesso vengono strumentalizzate da alcune testate al fine di creare un dibattito sulla duchessa e sulle sue azioni, come successo pochi giorni fa riguardo alla «chiamata al voto» in vista delle imminenti elezioni presidenziali americane. Una disinformazione contro cui oggi, lei stessa, si difende chiedendo onestà.

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle Nuova sconfitta per Meghan Markle Vanity Fair Italia Nuova sconfitta in aula per Meghan Markle

LONDRA - Una nuova sconfitta in tribunale per Meghan Markle. L’Alta Corte di Londra, che sta giudicando il caso della presunta violazione della privacy dopo la pubblicazione della missiva della consor ...

Meghan Markle: un’altra sconfitta in Tribunale

