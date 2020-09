Marina Militare: l’opera dei palombari del Comsubin è anche tutela dell’ambiente subacqueo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella mattinata del 29 settembre 2020 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto un’operazione di rimozione reti da pesca dai fondali marini nelle acque del golfo Xifonio di Augusta (SR). La presenza di tale pericolo per la fauna locale era stata segnalata dal personale di Comando Marittimo di Sicilia, che avvalendosi della collaborazione dei palombari ha permesso di eliminare circa 2000 metri quadrati di rete con maglia di pochi centimetri ad una profondità di 25 metri ed a una distanza dalla costa di circa 500 metri. La rete giaceva parzialmente poggiata sul fondale, con delle parti sorrette dai galleggianti ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella mattinata del 29 settembre 2020 idel Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto un’operazione di rimozione reti da pesca dai fondali marini nelle acque del golfo Xifonio di Augusta (SR). La presenza di tale pericolo per la fauna locale era stata segnalata dal personale di Comando Marittimo di Sicilia, che avvalendosi della collaborazione deiha permesso di eliminare circa 2000 metri quadrati di rete con maglia di pochi centimetri ad una profondità di 25 metri ed a una distanza dalla costa di circa 500 metri. La rete giaceva parzialmente poggiata sul fondale, con delle parti sorrette dai galleggianti ...

fileccia1987 : @matteosalvinimi Persone soccorse in mare, dalla Marina Militare Italiana, già entrata in acque italiane; Salvini b… - PietroE62771222 : RT @rattoritto: @repubblica In vita mia non ho mai sentito dire tante stupidaggini da un militare (sottufficiale di marina) che dopo aver e… - fileccia1987 : @GiovannaCampi6 @matteosalvinimi Persone soccorse in mare, dalla Marina Militare Italiana, già entrata in acque ita… - fileccia1987 : @giuseppeadurno @matteosalvinimi @millywo Persone soccorse in mare, dalla Marina Militare Italiana, già entrata in… - fileccia1987 : @TonyLoria @matteosalvinimi Persone soccorse in mare, dalla Marina Militare Italiana, già entrata in acque italiane… -