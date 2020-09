Live Benevento-Inter 2-5: segna Lautaro, poi ancora Caprari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al Vigorito Benevento e Inter si affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Al Vigoritosi affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito suMartinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per...

LLPI4_ : RT @fcin1908it: LIVE #BeneventoInter 2-5 (81') CAMBIO INTER. Esce Gagliardini, entra Eriksen - fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 2-5 (81') CAMBIO INTER. Esce Gagliardini, entra Eriksen - MattiaGallo17 : RT @fcin1908it: LIVE #BeneventoInter 2-5 (78') OCCASIONE ASSURDA PER L'INTER. Hakimi si invola, assist a porta vuota per Perisic e gol sbag… - fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 2-5 (78') OCCASIONE ASSURDA PER L'INTER. Hakimi si invola, assist a porta vuota per Perisic e… -