Legambiente: Qualità dell’aria in Campania, dati allarmanti. Napoli e Benevento le più inquinate (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per le 5 cinque città campane capoluogo di provincia di certo non tira una buona aria e con l’autunno alle porte, unito alla difficile ripartenza dopo il lockdown in tempo di Covid, il problema dell’inquinamento atmosferico e dell’allarme smog rimangono un tema centrale da affrontare. A dimostrarlo sono i nuovi dati raccolti da Legambiente nel report Mal’aria edizione speciale nel quale l’associazione ambientalista ha stilato una “pagella” sulla qualità dell’aria delle 97 città italiane sulla base degli ultimi 5 anni – dal 2014 al 2018 – confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2) con i rispettivi limiti medi annui suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 20µg/mc per il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per le 5 cinque città campane capoluogo di provincia di certo non tira una buona aria e con l’autunno alle porte, unito alla difficile ripartenza dopo il lockdown in tempo di Covid, il problema dell’inquinamento atmosferico e dell’allarme smog rimangono un tema centrale da affrontare. A dimostrarlo sono i nuoviraccolti danel report Mal’aria edizione speciale nel quale l’associazione ambientalista ha stilato una “pagella” sulla qualità dell’aria delle 97 città italiane sulla base degli ultimi 5 anni – dal 2014 al 2018 – confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5) e del biossido di azoto (NO2) con i rispettivi limiti medi annui suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 20µg/mc per il ...

Vivi_con_stile : RT @RossellaMuroni: Il contributo di @Legambiente e @DD_Forum è prezioso perché offre a noi decisori politici una bussola per sfruttare al… - fededelprete : RT @Legambiente: Inquinamento, Legambiente: l'85% delle città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell'aria via @MediasetTgcom24… - madliber : RT @ansa_ambiente: Secondo il nuovo rapporto di @Legambiente 'Mal'aria', che analizza l’#inquinamento lungo un periodo di cinque anni, l’85… - Legambiente : Inquinamento, Legambiente: l'85% delle città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell'aria via… - LavaClaudio : RT @FedericoDinca: Il 37% del #RecoveryFund sarà usato per politiche green e noi punteremo a ridurre drasticamente le emissioni di gas-clim… -

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente Qualità La Goletta verde di Legambiente in Sardegna Alguer.it