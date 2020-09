Genoa, visite mediche in corso per Scamacca (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il prossimo acquisto del Genoa, Riccardo Scamacca, sta svolgendo in questa mattina le visite mediche prima di firmare il contratto Riccardo Scamacca è pronto per incominciare la sua nuova avventura con la maglia del Genoa. Il giocatore sta svolgendo in questi minuti le proprie visite mediche con la società rossoblu secondo quanto riportato da Sky Sport. L’attaccante classe ’99 del Sassuolo firmerà il proprio contratto che lo legherà con la squadra allenata da Rolando Maran appena terminerà le visite mediche. In giornata è quindi attesa l’ufficialità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il prossimo acquisto del, Riccardo, sta svolgendo in questa mattina leprima di firmare il contratto Riccardoè pronto per incominciare la sua nuova avventura con la maglia del. Il giocatore sta svolgendo in questi minuti le propriecon la società rossoblu secondo quanto riportato da Sky Sport. L’attaccante classe ’99 del Sassuolo firmerà il proprio contratto che lo legherà con la squadra allenata da Rolando Maran appena terminerà le. In giornata è quindi attesa l’ufficialità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus e #Genoa hanno definito l’accordo in prestito per #LucaPellegrini // Luca Pellegrini joins Genoa on a sea… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??#Genoa, è il giorno di #Scamacca. In corso le visite mediche ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ??#Genoa, è il giorno di #Scamacca. In corso le visite mediche ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Genoa, iniziate le visite mediche di #Scamacca: l'attaccante arriva in prestito dal #Sassuolo - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? #Genoa, visite mediche per #Scamacca. ???? #Milan, visite mediche per #Hauge ???? #Lazio, visite mediche per #GabrielPerei… -