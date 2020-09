Francia, inflazione frena ancora a settembre (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – frena ancora l’inflazione in Francia a settembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a -0,5% su mese dopo il -0,1% di agosto. L’inflazione mostra così una decelerazione della crescita tendenziale allo 0,1% dallo 0,2% precedente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari a zero dallo 0,2% precedente e contor lo 0,3% atteso, mentre su mese la variazione è pari a -0,6% (precedente -0,1%). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) –l’in. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a -0,5% su mese dopo il -0,1% di agosto. L’mostra così una decelerazione della crescita tendenziale allo 0,1% dallo 0,2% precedente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari a zero dallo 0,2% precedente e contor lo 0,3% atteso, mentre su mese la variazione è pari a -0,6% (precedente -0,1%).

L'inflazione nei Paesi del blocco della moneta unica è ancora ben sotto l'obiettivo della Banca centrale europea. Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, la scorsa ...

