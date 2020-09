Formula 1 | Alonso | “Ferrari? Io e Vettel non abbiamo avuto l’auto giusta”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Fernandoall’interno di un’intervista rilasciata a Sport Bild è tornato sul suo passato in1, in fattispecie parlando del suo periodo in Ferrari. Ricordiamo che nel 2021 il pilota iberico tornerà in F1 nuovamente in Renault, scuderia con la quale vince i suoi due Mondiali: “La Ferrari è la squadra più leggendaria in F1. Guidare per loro è speciale. Anche se non ho vinto il titolo è stata un’esperienza molto positiva per me. Penso che anche Sebastian avrà bei ricordi della Ferrari, anche se non ha vinto il Mondiale con loro. Penso che entrambi nonl’auto giusta e le capacità tecniche al momento giusto”. Lo spagnolo ha poi proseguito: “Quando firmi con la ...