Da cacciatore di ‘ndranghetisti a imputato | assolto in Cassazione l’ex colonnello del Ros Valerio Giardina

Dopo sette anni tra indagini e processi, il colonnello dei carabinieri Valerio Giardina è stato assolto definitivamente dall'accusa di falsa testimonianza. "Il fatto non sussiste". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ieri sera ha rigettato il ricorso formulato dall'ex procuratore generale di Reggio Calabria Dino Petralia, oggi capo del Dap, e dall'avvocato generale Fulvio Rizzo contro l'assoluzione dell'ex comandante del Ros nel cui curriculum c'è l'arresto di boss del calibro di Pasquale Condello, detto il "Supremo", ma anche capicosca come Gregorio e Giuseppe Bellocco, Pasquale Tegano e il mammasantissima di Africo Giuseppe Morabito, conosciuto con il soprannome "u tiraddrittu". In riva allo Stretto, ...

