Coppa Italia 2020/2021: Notaresco fuori a un passo dal sogno, il Pescara passa al decimo rigore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Pescara vince in maniera incredibile il derby tutto abruzzese contro i dilettanti del San Nicolò Notaresco per 9-8 dopo i calci di rigore e superano il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, vengono calciati dieci rigori a testa e la spunta la squadra di Serie B che evita l’umiliazione contro i dilettanti. Nel terzo turno affronteranno il Parma di Fabio Liverani in una sfida sicuramente molto complicata. IL RACCONTO DEL MATCH – Partono col piede sull’acceleratore i padroni di casa in quello che a tutti gli effetti è un derby abruzzese. Il Delfino sblocca il match al minuto 24′ con la rete del giovane e talentuoso Riccardi, ma ha il demerito di farsi riacciuffare subito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilvince in maniera incredibile il derby tutto abruzzese contro i dilettanti del San Nicolòper 9-8 dopo i calci die superano il secondo turno di. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, vengono calciati dieci rigori a testa e la spunta la squadra di Serie B che evita l’umiliazione contro i dilettanti. Nel terzo turno affronteranno il Parma di Fabio Liverani in una sfida sicuramente molto complicata. IL RACCONTO DEL MATCH – Partono col piede sull’acceleratore i padroni di casa in quello che a tutti gli effetti è un derby abruzzese. Il Delfino sblocca il match al minuto 24′ con la rete del giovane e talentuoso Riccardi, ma ha il demerito di farsi riacciuffare subito ...

