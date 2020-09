Benevento Inter, piccolo problema per Vidal che lascia il campo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Durante Benevento-Inter, Arturo Vidal ha accusato un lieve problema muscolare Esordio da titolare con la maglia dell’Inter per Arturo Vidal allo stadio Vigorito contro il Benevento. Al 50′, però, il cileno è stato costretto a lasciare il campo probabilmente, come si può notare dalle immagini di campo, per un piccolo problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto è entrato Nicolò Barella. Per Vidal 50 minuti più che sufficienti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Durante, Arturoha accusato un lievemuscolare Esordio da titolare con la maglia dell’per Arturoallo stadio Vigorito contro il. Al 50′, però, il cileno è stato costretto are ilprobabilmente, come si può notare dalle immagini di, per unmuscolare alla coscia destra. Al suo posto è entrato Nicolò Barella. Per50 minuti più che sufficienti. Leggi su Calcionews24.com

