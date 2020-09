Atalanta, in arrivo Depaoli dalla Sampdoria: trattativa in fase avanzata (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Atalanta sarebbe molto vicina all’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Fabio Depaoli della Sampdoria secondo Sky Sport L’Atalanta sarebbe molto vicina all’acquisto di Fabio Depaoli, difensore attualmente in forza alla Sampdoria, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore, seguito con insistenza anche da Parma e Verona, può arrivare dal club blucerchiato in prestito con diritto di riscatto. La trattativa tra le due società sarebbe in fase avanzata con l’obiettivo dell’Atalanta di chiudere il prima possibile in modo da regalare a Gasperini il rinforzo per la fascia destra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’sarebbe molto vicina all’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Fabiodellasecondo Sky Sport L’sarebbe molto vicina all’acquisto di Fabio, difensore attualmente in forza alla, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore, seguito con insistenza anche da Parma e Verona, può arrivare dal club blucerchiato in prestito con diritto di riscatto. Latra le due società sarebbe incon l’obiettivo dell’di chiudere il prima possibile in modo da regalare a Gasperini il rinforzo per la fascia destra. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona - ParmaLiveTweet : Diallo convocato dall'Atalanta: slitta ancora il suo arrivo? - Fabiokeyo : @Alessandro99mi Non c'è minus evvai. ???? Eriksen me lo tengo anche in panchina, i conti me li faccio e il risultato… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Gazzetta: 'Non solo #Miranchuk: Gasp incantato da un altro nuovo arrivo' ? - SOSFanta : ???? Gazzetta: 'Non solo #Miranchuk: Gasp incantato da un altro nuovo arrivo' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta arrivo Atalanta, in arrivo Depaoli dalla Sampdoria: trattativa in fase avanzata Calcio News 24 Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, recuperi della 1^ giornata

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle tre partite che mercoledì 30 settembre si giocano per i recuperi della 1^ giornata, il big match è Lazio Atalanta all’Olimpico ... il ...

Atalanta, in chiusura Depaoli dalla Sampdoria

Un nuovo esterno per l’Atalanta, che è vicina a chiudere per Depaoli. Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio aveva esternato tutti ...

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle tre partite che mercoledì 30 settembre si giocano per i recuperi della 1^ giornata, il big match è Lazio Atalanta all’Olimpico ... il ...Un nuovo esterno per l’Atalanta, che è vicina a chiudere per Depaoli. Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio aveva esternato tutti ...