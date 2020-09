Una festa in forma ridotta per San Francesco ad Alà dei Sardi (Di martedì 29 settembre 2020) , Visited 74 times, 74 visits today, Notizie Simili: Pulire e disinfettare i pavimenti nel periodo post Covid-19 Golfo Aranci celebra Guglielmo Marconi: il programma… Entusiasmo e grandi ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 29 settembre 2020) , Visited 74 times, 74 visits today, Notizie Simili: Pulire e disinfettare i pavimenti nel periodo post Covid-19 Golfo Aranci celebra Guglielmo Marconi: il programma… Entusiasmo e grandi ...

HuffPostItalia : Una festa di famiglia si trasforma in focolaio di Covid: 1700 in quarantena e 38 positivi in Germania - repubblica : Movida senza freni a Bologna: 10 studenti positivi a una festa Erasmus - acmilan : An extra special day for Ante, matchday and birthday in one! Hope it's great! ?? Il tuo compleanno nel giorno dell… - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: #Coronavirus , altri 76 #contagi in #Puglia : 37 in provincia di #Foggia , per la metà a causa di una #festa in #famig… - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 29 SETTEMBRE 2020 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Una festa Una festa per la musica BisceglieViva ‘Santa’: Madonna del S.Rosario, festa senza processione

Dalla Parrocchia di San Siro riceviamo e pubblichiamo la locandina con le celebrazioni per la festa della Madonna del S.Rosario. Viste le direttive nazionali non avrà luogo la consueta processione per ...

Festa del Libro Ebraico dal 6 all'8 ottobre a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 29 SET - Torna dal 6 all'8 ottobre la Festa del Libro Ebraico, annuale appuntamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, a Ferrara, dedicato alla letteratura ...

Dalla Parrocchia di San Siro riceviamo e pubblichiamo la locandina con le celebrazioni per la festa della Madonna del S.Rosario. Viste le direttive nazionali non avrà luogo la consueta processione per ...(ANSA) - FERRARA, 29 SET - Torna dal 6 all'8 ottobre la Festa del Libro Ebraico, annuale appuntamento del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, a Ferrara, dedicato alla letteratura ...