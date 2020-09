Sono 50mila i positivi. Rianimazioni in aumento (Di martedì 29 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Ieri 1.494 casi, Campania e Lazio oltre i 200 I risultati del lunedì, ormai lo sappiamo, non devono farci nutrire false speranze. Perché se la curva epidemica scende in maniera significativa è perché nel weekend si fanno meno tamponi. Ieri si Sono registrati 1.494 nuovi casi, contro i 1.766 di domenica, ma a fronte di soli 51.109 tamponi, ben 36mila meno del giorno precedente e meno della metà rispetto ai picchi che si raggiungono a metà settimana. Quindi per avere una stima più precisa è necessario aspettare i dati del bollettino odierno. I casi totali salgono così a 311.364. Rimangono stabili i decessi: con i 16 di ieri il totale delle persone uccise dal Covid arriva a 35.851. In crescita le terapie intensive, dove risultano ricoverati 254 pazienti, 10 in più rispetto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Ieri 1.494 casi, Campania e Lazio oltre i 200 I risultati del lunedì, ormai lo sappiamo, non devono farci nutrire false speranze. Perché se la curva epidemica scende in maniera significativa è perché nel weekend si fanno meno tamponi. Ieri siregistrati 1.494 nuovi casi, contro i 1.766 di domenica, ma a fronte di soli 51.109 tamponi, ben 36mila meno del giorno precedente e meno della metà rispetto ai picchi che si raggiungono a metà settimana. Quindi per avere una stima più precisa è necessario aspettare i dati del bollettino odierno. I casi totali salgono così a 311.364. Rimangono stabili i decessi: con i 16 di ieri il totale delle persone uccise dal Covid arriva a 35.851. In crescita le terapie intensive, dove risultano ricoverati 254 pazienti, 10 in più rispetto ...

