Recovery Fund, Amendola “A rischio per i veti incrociati tra Stati” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – C'è il rischio che il Recovery Fund venga bloccato. A lanciare l'allarme, in un'intervista a Repubblica, è il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola. «Se la discussione continua così, con questi toni e con minacce di veto – dal mio punto di vista al di fuori della logica comunitaria – si potrebbe bloccare tutto – spiega il ministro – Lavoriamo con la Germania per una via d'uscita». «Per noi – aggiunge – gli accordi di luglio vanno implementati subito. Si è aperto però uno scontro tra Paesi come la Polonia e l'Ungheria che non vogliono interferenze o condizionalità sullo Stato di diritto, e i cosiddetti “frugali” che spingono perchè lo stato di diritto sia irrinunciabile per ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – C'è ilche ilvenga bloccato. A lanciare l'allarme, in un'intervista a Repubblica, è il ministro per gli Affari europei, Enzo. «Se la discussione continua così, con questi toni e con minacce di veto – dal mio punto di vista al di fuori della logica comunitaria – si potrebbe bloccare tutto – spiega il ministro – Lavoriamo con la Germania per una via d'uscita». «Per noi – aggiunge – gli accordi di luglio vanno implementati subito. Si è aperto però uno scontro tra Paesi come la Polonia e l'Ungheria che non vogliono interferenze o condizionalità sullo Stato di diritto, e i cosiddetti “frugali” che spingono perchè lo stato di diritto sia irrinunciabile per ...

NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - ItaliaViva : A parte Grillo che parla di superamento del Parlamento attraverso un sorteggio tutt'altro che democratico, qui abbi… - ilfoglio_it : [VIDEO] Altro che Recovery fund. Il M5s è in conclave in un agriturismo alle porte di Roma per ritrovare l'anima, t… - generacomplotti : RT @IacobellisT: Effimera:L’accordo europeo per il Recovery Fund | Paesi “frugali”, vantaggi per l’Italia e fake news – di Andrea Fumagalli… - lentepubblica : #RecoveryFund: il documento informativo dell’#ANCI -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Bilancio Ue e Recovery Fund, ecco la proposta tedesca sul requisito dello Stato di diritto Il Fatto Quotidiano Nadef al vaglio del Governo, PIL a +6%, debito/PIL entro il 150%. Primo passo verso Recovery Fund

È il primo passo verso il Recovery Fund. Nella serata di martedì si riunisce il Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di concordare i contenuti della Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di ...

Castelli (M5S): parleremo di Mes quando sarà il momento

Roma, 29 set. (askanews) - 'Parleremo di Mes quando sarà il momento, la nostra posizione è nota. Adesso il governo è concentrato sul Recovery ...

È il primo passo verso il Recovery Fund. Nella serata di martedì si riunisce il Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di concordare i contenuti della Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di ...Roma, 29 set. (askanews) - 'Parleremo di Mes quando sarà il momento, la nostra posizione è nota. Adesso il governo è concentrato sul Recovery ...