Ranocchia al Genoa: tutto fermo, Conte prende tempo per decidere (Di martedì 29 settembre 2020) Ranocchia al Genoa – Sembrava un affare fatto e in via di conclusione, invece, per Ranocchia al Genoa bisognerà aspettare ancora un po' per sapere se il difensore ex Bari sarà un nuovo giocatore della rosa a disposizione di Maran. L'Inter, infatti, si è presa del tempo per decidere in merito alla sua cessione: Conte non vorrebbe rischiare di restare con gli uomini contati. Un rischio che l'Inter non vuole correre in caso di infortuni e visti i diversi impegni stagionali. Per questo i nerazzurri si sono presi altri 2/3 giorni per riflettere e poi decidere, parlando anche con lo stesso Ranocchia che dunque a sorpresa può restare. Il Genoa dunque –

