Quale libro salveresti da una catastrofe? (Di martedì 29 settembre 2020) Di Patrizia Polverino 1 settembre 2020: apertura del nuovo anno scolastico tra incertezze, paure, impegno e desideri. Certo, desideri. Tanti desideri di ritrovata e pacifica normalità. Tra i mille impegni professionali, legati alle nuove progettazioni organizzative e didattiche intraprese, però, non tralascio la cura dello spirito e, quindi, ecco l’amo gettato alle menti dei giovani discenti affidatemi: “Immaginate una catastrofe immane destinata a colpire i libri. Non è dato sapere il perché. Ma poco importa. Ciò che conta è che non ci sarà più traccia di essi. Addirittura ne verrà cancellato il ricordo… individuale e collettivo. Un intero patrimonio dell’umanità destinato a perdersi per sempre. Se tu potessi salvarne uno, Quale ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Patrizia Polverino 1 settembre 2020: apertura del nuovo anno scolastico tra incertezze, paure, impegno e desideri. Certo, desideri. Tanti desideri di ritrovata e pacifica normalità. Tra i mille impegni professionali, legati alle nuove progettazioni organizzative e didattiche intraprese, però, non tralascio la cura dello spirito e, quindi, ecco l’amo gettato alle menti dei giovani discenti affidatemi: “Immaginate unaimmane destinata a colpire i libri. Non è dato sapere il perché. Ma poco importa. Ciò che conta è che non ci sarà più traccia di essi. Addirittura ne verrà cancellato il ricordo… individuale e collettivo. Un intero patrimonio dell’umanità destinato a perdersi per sempre. Se tu potessi salvarne uno,...

T'insegnerò la notte

Mauro Pagliai Editore, 2020 - Un bellissimo romanzo di un'autrice sorprendentemente brava, colta, sensibile nell'indossare l'animo di un uomo e interiorizzarne la storia, i dubbi, la paura, il consent ...

