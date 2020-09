Ogni Mattina, Barbara Alberti: “Ai maschi le botte piacciono da morire” (Di martedì 29 settembre 2020) “Non date le botte ad un uomo perché poi non ve lo spiccicate più. Agli uomini piace da morire”. Lo ha detto Barbara Alberti che, con la solita ed irresistibile ironia, Ogni giorno interviene ad Ogni Mattina. Nel salotto di Adriana Volpe si parlava di corteggiamento e buone maniere e la scrittrice, che con la conduttrice ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, si è lasciata andare ad una riflessione tanto surreale, quanto esilarante. “Non lo fate, ai maschi piacciono le botte – ha insistito – pensate al successo che hanno le mistress. Non siate violente perché se non vi piace veramente non ve lo spiccicate più”. Un’uscita accolta dalle risate ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) “Non date lead un uomo perché poi non ve lo spiccicate più. Agli uomini piace da morire”. Lo ha dettoche, con la solita ed irresistibile ironia,giorno interviene ad. Nel salotto di Adriana Volpe si parlava di corteggiamento e buone maniere e la scrittrice, che con la conduttrice ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, si è lasciata andare ad una riflessione tanto surreale, quanto esilarante. “Non lo fate, aile– ha insistito – pensate al successo che hanno le mistress. Non siate violente perché se non vi piace veramente non ve lo spiccicate più”. Un’uscita accolta dalle risate ...

borghi_claudio : Da domani mattina partirà il mio spazio fisso su @RadioRPL Ogni giovedì alle 9.30 'Scuola di magia' - mariocalabresi : La storia di Lori, in bici da Amsterdam a Roma, e le sue riflessioni su come ogni nazione che ha attraversato sta a… - nocchi_rita : RT @jusst4trash: Io ogni mattina da quando è scoppiata la pandemia: #GFVIP - cabanna78 : @EmmanuelleNoire Divina..... Sei come la luce del sole ogni mattina ???????????? - Paolone_TO : @emme_sette @fabcet @danmatt65 @Vallescrivia1 Hanno lavorato, molto più di prima, quando ancora non si sapeva nulla… -