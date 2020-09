Ogni Mattina, Alessio Viola sui social dopo l’incidente: “Sto meglio” (Di martedì 29 settembre 2020) Alessio Viola, giornalista e conduttore del programma in onda su Tv8 Ogni Mattina è tornato a parlare sui social dopo l’incidente. “Che tranvata! Ora sto meglio” Visualizza questo post su Instagram C’è stato del Fiorellismo. 😉 @fede.taddia @rosario fiorello @angela.azzaro @skyitalia @tv8 @OgniMattina tv8 Un post condiviso da Alessio Viola (@AlessioViola) in data: 23 Set … L'articolo Ogni Mattina, Alessio Viola sui social dopo l’incidente: “Sto meglio” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020), giornalista e conduttore del programma in onda su Tv8è tornato a parlare suil’incidente. “Che tranvata! Ora sto meglio” Visualizza questo post su Instagram C’è stato del Fiorellismo. 😉 @fede.taddia @rosario fiorello @angela.azzaro @skyitalia @tv8 @tv8 Un post condiviso da(@) in data: 23 Set … L'articolosuil’incidente: “Sto meglio” proviene da YesLife.it.

borghi_claudio : Da domani mattina partirà il mio spazio fisso su @RadioRPL Ogni giovedì alle 9.30 'Scuola di magia' - mariocalabresi : La storia di Lori, in bici da Amsterdam a Roma, e le sue riflessioni su come ogni nazione che ha attraversato sta a… - scvglia : ma se ogni mattina passo 2/3 minuti a starnutire, si può dire che sono allergici ai risvegli? - Birillooo : Chissà perché mi sveglio ogni mattina sperando di leggere un #Rugani al #Sassuolo e #Locatelli alla @juventusfc ma invece no.. - Miss_FrancyM : Ogni mattina faccio colazione alla scrivania in sottanina mentre leggo le mail. Poi mi lavo/vesto che c'è sempre qu… -