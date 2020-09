Lecce, Stepinski è in città: fissate le visite mediche per l’attaccante (Di martedì 29 settembre 2020) Mariusz Stepinski lascia l’Hellas Verona per vestire la maglia del Lecce: domani le visite mediche per l’attaccante polacco Il Lecce si è assicurato le prestazioni di Mariusz Stepinski in vista della risalita in Serie A al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante polacco è atterrato questa sera in Puglia e nella giornata di mercoledì svolgerà le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Mariuszlascia l’Hellas Verona per vestire la maglia del: domani leper l’attaccante polacco Ilsi è assicurato le prestazioni di Mariuszin vista della risalita in Serie A al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante polacco è atterrato questa sera in Puglia e nella giornata di mercoledì svolgerà le. Leggi su Calcionews24.com

