L’assegno universale per i figli, una leva per la riforma fiscale (Di martedì 29 settembre 2020) L’approvazione della legge sull’assegno unico e universale per i figli, avvenuta alla Camera e ora in discussione al Senato, rappresenta una novità significativa nel welfare italiano. Si tratta di un’erogazione mensile di denaro o di un credito d’imposta per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età. Si tratta di un’erogazione mensile di denaro o di un credito d’imposta per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di … Continua L'articolo L’assegno universale per i figli, una leva per la riforma fiscale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 settembre 2020) L’approvazione della legge sull’assegno unico eper i, avvenuta alla Camera e ora in discussione al Senato, rappresenta una novità significativa nel welfare italiano. Si tratta di un’erogazione mensile di denaro o di un credito d’imposta per ognio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età. Si tratta di un’erogazione mensile di denaro o di un credito d’imposta per ognio a carico, a partire dal settimo mese di … Continua L'articolo L’assegnoper i, unaper laproviene da il manifesto.

FabioSchinelli : @Ettore_Rosato @OmnibusLa7 Quando approvate l’assegno unico universale per i figli? Quando vengono nominati i commi… - UBIItalia : RT @ericamoscatello: È importante “ far partire subito l’assegno unico e universale per ogni figlio Le famiglie non accettano più scuse” @F… - TRIESTEALLNEWS : Family Act: cos'è e come funziona l'assegno unico universale? - - danibarison : RT @PDMONZABRIANZA: ?? PIAZZA D'AUTUNNO - QUINTO APPUNTAMENTO ?? Alle 18.00 ?? L'ASSEGNO UNIVERSALE PER I FIGLI. UNA RIFORMA EPOCALE ?? Inco… - Paroledipaola : RT @marieta99044909: @simonegraziosi2 Se l'assegno universale e la regolarizzazione dei braccianti stranieri sono misure di cdx, allora si,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assegno universale Assegno unico per i figli dalla gravidanza ai 21 anni: primo sì alla riforma Corriere della Sera