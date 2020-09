I soldi del Recovery fund fanno gola. Ora Salvini si finge moderato. Ieri il Carroccio definiva gli aiuti Ue un super Mes. Oggi assicura invece che in Europa vuole collaborare (Di martedì 29 settembre 2020) Contrordine leghisti: niente Ppe, in Europa si rimane con Marine Le Pen e i tedeschi ultranazionalisti di Alternative für Deutschland. Almeno per il momento, infatti la Lega continuerà a far parte di Identità e Democrazia, gruppo nato nel 2019 nel quale sono confluiti i partiti nazionalisti e fortemente euroscettici. “Escluso, assolutamente”. Così Matteo Salvini ha risposto categorico domenica sera nel corso della trasmissione di Canale 5 Live Non è la D’Urso sull’eventualità di un’adesione del Carroccio alla formazione guidata all’Europarlamento da Manfred Weber, con il quale proprio qualche giorno fa il segretario leghista ha battibeccato a distanza (“I colleghi del Front National, Syriza e Salvini non facciano le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Contrordine leghisti: niente Ppe, insi rimane con Marine Le Pen e i tedeschi ultranazionalisti di Alternative für Deutschland. Almeno per il momento, infatti la Lega continuerà a far parte di Identità e Democrazia, gruppo nato nel 2019 nel quale sono confluiti i partiti nazionalisti e fortemente euroscettici. “Escluso, assolutamente”. Così Matteoha risposto categorico domenica sera nel corso della trasmissione di Canale 5 Live Non è la D’Urso sull’eventualità di un’adesione delalla formazione guidata all’rlamento da Manfred Weber, con il quale proprio qualche giorno fa il segretario leghista ha battibeccato a distanza (“I colleghi del Front National, Syriza enon facciano le ...

