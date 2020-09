Ha confessato l' assassino dei fidanzati di Lecce Una vendetta dietro l' omicidio

(Di martedì 29 settembre 2020) Il presunto omicida dei dueEleonora Manta e Daniele De Santis, uccisi la sera del 21 settembre a, ha. Si tratta di Antonio De Marco, 21 anni, che per un periodo è stato ...

repubblica : Lecce, preso l'assassino di Daniele e Eleonora: ha confessato nella notte. Voleva seviziarli [aggiornamento delle 0… - Ecate31 : @NullOthersider Verissimo, la vendetta è un movente. Però fa davvero tristezza infinita leggere che l'ha fatto solo… - Giada7219 : Lecce, preso l'assassino di Daniele e Eleonora. Ha confessato nella notte: 'Erano troppo felici'… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: È stato arrestato in serata l'assassino dell'arbitro Daniele #DeSantis e della sua compagna Eleonora #Manta, uccisi a Lecce… - aderenzis1 : Lecce, preso l'assassino di Daniele e Eleonora. Ha confessato nella notte: 'Erano troppo felici' -

"Desiderio di vendetta, un piatto da servire freddo. E' vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto”. Una frase tratta da un blog ...Antonio de Marco, 21 anni lo studente 21enne arrestato ieri sera per l'omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta ha confessato. É così… Leggi ...