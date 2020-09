Camorra, prestito del clan Moccia al figlio di Gigi D’Alessio: “Non ti fanno respirare” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoClaudio D’Alessio, figlio del cantautore napoletano Gigi, aveva chiesto un prestito agli esponenti del clan Moccia, arrestati oggi nell’ambito di una operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con le accuse, a vario titolo, di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Secondo quanto emerso nell’inchiesta, i Moccia trattavano con almeno tre persone, fra cui Claudio D’Alessio, che “necessitavano dei prestiti, pretendendo interessi variabili senza autorizzazione”. In un’intercettazione, come si evince dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoClaudio D’Alessio,del cantautore napoletano, aveva chiesto unagli esponenti del, arrestati oggi nell’ambito di una operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con le accuse, a vario titolo, di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Secondo quanto emerso nell’inchiesta, itrattavano con almeno tre persone, fra cui Claudio D’Alessio, che “necessitavano dei prestiti, pretendendo interessi variabili senza autorizzazione”. In un’intercettazione, come si evince dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip ...

