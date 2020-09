Vittorio Sgarbi bomba su Gabriel Garko: “Eva Grimaldi mi tradì con lui…” (Di lunedì 28 settembre 2020) La confessione di Vittorio Sgarbi sulla Grimaldi e Garko Lo scorso venerdì Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una confessione fatte in parte perché il resto lo dirà nella puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre 2020. Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso la padrona di casa ha detto di essere molto amica dell’attore torinese, facendo capire di essere a conoscenza del suo segreto. Il professionista piemontese è stato più volte ospite nei programmi di Carmelita e quest’ultima in tutte le occasioni quando si parlava di vita sentimentale parlava al femminile piuttosto che maschile. Il motivo? Per rispetto nei confronti di Dario, il vero nome dell’ex modello. A ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 settembre 2020) La confessione disullaLo scorso venerdìha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una confessione fatte in parte perché il resto lo dirà nella puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre 2020. Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso la padrona di casa ha detto di essere molto amica dell’attore torinese, facendo capire di essere a conoscenza del suo segreto. Il professionista piemontese è stato più volte ospite nei programmi di Carmelita e quest’ultima in tutte le occasioni quando si parlava di vita sentimentale parlava al femminile piuttosto che maschile. Il motivo? Per rispetto nei confronti di Dario, il vero nome dell’ex modello. A ...

