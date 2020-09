Vite al limite… e poi: stasera la storia di Chay Guillory (Di lunedì 28 settembre 2020) Il giorno 10 agosto 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Chay Guillory. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha compiuto un percorso molto particolare, cambiando sesso (era nata uomo) e divenendo un transgender, cosa che rivelerà durante la puntata. Vite al limite – Chay Guillory Chay, la protagonista, ha 23 anni, vive a Charenton in Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 271 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati modesti, perdendo 54 kg per arrivare a 217 chilogrammi. Chay Guillory ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 settembre 2020) Il giorno 10 agosto 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 3 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha compiuto un percorso molto particolare, cambiando sesso (era nata uomo) e divenendo un transgender, cosa che rivelerà durante la puntata.al limite –, la protagonista, ha 23 anni, vive a Charenton in Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 271 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati modesti, perdendo 54 kg per arrivare a 217 chilogrammi....

Unicornooooooo : @SereGuerr Quindi mi stai assecondando... grazie serena poi ti dico quando andare ai provini di vite al limite?? - ginpadawan : @caccabomba Lasciamo perdere io sto sognando crispy mc bacon e non mangio più la carne. Vite al limite - okcomputer1686 : Secondo me quelli di 'vite al limite' avrebbero bisogno di una settimana con mia madre, altro che dottor Nowzaradan… - mydarkrider : Ho fatto una cosa schifosissima ho preso un cornetto merendina all albicocca e ci ho spalmato sopra 3 kg di crema a… - zazoomblog : Morta a 41 anni la star di Vite al limite: era in coma - #Morta #limite: -

