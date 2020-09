Uomini e Donne spoiler messa in onda di oggi: Paolo esce con Maria, Gemma sbotta (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è conclusa un’altra settimana di Uomini e Donne, andiamo a vedere cosa vedremo nella messa in onda di oggi. La puntata comincerà, come di consueto, con Gemma Galgani al centro dello studio. La donna, però, in questa circostanza, si troverà dinanzi una situazione alquanto incresciosa. Nel caso specifico, la protagonista scoprirà che Paolo ha deciso di conoscere un’altra donna del parterre e questo deluderà moltissimo la torinese. Inoltre, vedremo anche che giungeranno nuovi corteggiatori e corteggiatrici sia per Gemma, sia per Nicola. spoiler messa in onda di oggi: Gemma nel caos Nel corso della ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è conclusa un’altra settimana di, andiamo a vedere cosa vedremo nellaindi. La puntata comincerà, come di consueto, conGalgani al centro dello studio. La donna, però, in questa circostanza, si troverà dinanzi una situazione alquanto incresciosa. Nel caso specifico, la protagonista scoprirà cheha deciso di conoscere un’altra donna del parterre e questo deluderà moltissimo la torinese. Inoltre, vedremo anche che giungeranno nuovi corteggiatori e corteggiatrici sia per, sia per Nicola.indinel caos Nel corso della ...

