SILVIO BERLUSCONI, LA BRUTTA NOTIZIA POCO FA: IL COMUNICATO (Di lunedì 28 settembre 2020) SILVIO BERLUSCONI è ancora positivo. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno accolto l'istanza di legittimo impedimento presentato lo scorso 23 settembre dalla difesa del leader di Forza Italia nel processo Ruby ter, in cui l'ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari assieme ad altre 28 persone. L'udienza si sarebbe dovuta tenere oggi, lunedì 28 settembre. Stando alla documentazione presentata nell'udienza di questa mattina dall'avvocato Federico Cecconi, il fondatore di Forza Italia risulta ancora positivo al coronavirus, contratto nelle settimane scorse, e che lo ha costretto a 10 giorni di ricovero al San Raffaele per un principio di polmonite interstiziale. Il collegio, presieduto da Marco Tremolada, ha rinviato tutto al 19 ottobre quando, è stato spiegato, saranno ...

