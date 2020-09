PAGELLE Bologna Parma: TOP e FLOP del match VOTI (Di lunedì 28 settembre 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Bologna Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Parma, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Soriano FLOP: Bruno Alves VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Soriano: Bruno AlvesAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

BasketUniverso : Virtus Bologna-Cantù, le pagelle: Pajola-Abass-Tessitori per una V a trazione italiana, per Cantù troppi flop - bologna_sport : Le pagelle della vittoria @Virtusbo su Cantù #LBA #basket - bologna_sport : #LBASerieA Le pagelle di Roma-Fortitudo - MondoPrimavera : ??Non basta l'ottima prova del centrocampista #RuffoLuci per portare a casa i 3? punti?? #Pagelle #Primavera1… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 1^ giornata: Milan-Bologna 2-0 doppietta Ibrahimovic - #Pagelle #Highlights #giornata: -