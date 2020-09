L’ex manager di Donald Trump, Brad Parscale, minaccia il suicidio (Di lunedì 28 settembre 2020) Si era barricato nella sua abitazioni con a disposizione diverse armi. L’allarme è stato lanciato dalla moglie dell’uomo Brad Parscale, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, ha minacciato di suicidarsi. È accaduto a Fort Lauderdale, in Florida. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, l’intervento della polizia ha evitato la tragedia. LEGGI ANCHE: Pentagono … L'articolo L’ex manager di Donald Trump, Brad Parscale, minaccia il suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Si era barricato nella sua abitazioni con a disposizione diverse armi. L’allarme è stato lanciato dalla moglie dell’uomo, exdella campagna elettorale di, hato di suicidarsi. È accaduto a Fort Lauderdale, in Florida. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, l’intervento della polizia ha evitato la tragedia. LEGGI ANCHE: Pentagono … L'articolo L’exdiilproviene da www.meteoweek.com.

