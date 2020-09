Il tormentone Juve è il divertimento con Pirlo (per ora). Ma che facevano di triste con Sarri? (Di lunedì 28 settembre 2020) A segnare il distacco mediatico tra i due non c’è voluto molto. Pirlo ci ha messo un paio di partite per smarcarsi da Sarri, con quel suo sguardo torvo, i modi burberi, la cicca spenta, il tutone, la bestemmia facile. “Si scaccolava sempre”, abbiamo appreso. Poi i giornalisti, che sono dei marpioni, hanno cominciato a chiedere con costanza ai giocatori della Juve “cos’è cambiato con Pirlo?“. E lì sono arrivate, in poche ore, tre risposte in fotocopia. I classici tre indizi che fanno una prova. Prima Bonucci: “Con lui ci divertiamo. Somiglia molto di più ad Allegri. Trasmette tranquillità, come quando era calciatore. Anche da allenatore sa dirti le cose giuste per farti stare tranquillo”. Poi Ramsey: “La differenza è che ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) A segnare il distacco mediatico tra i due non c’è voluto molto.ci ha messo un paio di partite per smarcarsi da, con quel suo sguardo torvo, i modi burberi, la cicca spenta, il tutone, la bestemmia facile. “Si scaccolava sempre”, abbiamo appreso. Poi i giornalisti, che sono dei marpioni, hanno cominciato a chiedere con costanza ai giocatori della“cos’è cambiato con?“. E lì sono arrivate, in poche ore, tre risposte in fotocopia. I classici tre indizi che fanno una prova. Prima Bonucci: “Con lui ci divertiamo. Somiglia molto di più ad Allegri. Trasmette tranquillità, come quando era calciatore. Anche da allenatore sa dirti le cose giuste per farti stare tranquillo”. Poi Ramsey: “La differenza è che ci ...

napolista : Il tormentone Juve è il divertimento con Pirlo (per ora). Ma che facevano di triste con Sarri? Bonucci, Ramsey, po… - lattugadelnonno : Sapete che ora ci continueranno ad accusare di aver truffato l’esame di un giocatore che neanche abbiamo preso per… - BHyons : @forumJuventus No! Non piace a nessuno! Non è assolutamente un affare! Non è un giocatore da Juve! Non indovinate m… -

Ultime Notizie dalla rete : tormentone Juve Calciomercato Juventus, ultimissime: Chiesa possibile colpo last-minute, dopo le cessioni Sport Fanpage Alla Juve serve Chiesa, all’Inter Kantè al Milan Fofana: i colpi che mancano alle big per diventare grandissime

Fra una settimana esatta, il 5 ottobre alle 20, terminerà la finestra di mercato e le squadre che vogliono lo scudetto o la Champions si devono sbrigare ...

La Signora a Roma con addosso i fantasmi di Dzeko e Suarez

Ci vorrebbe un autogol di Dzeko. Per informazioni, chiedere a Lukaku come interpretare l'arte quando la sfida conta. Un autogol di Dzeko per far felice la Juve e far pentire la Roma. Direte: troppa ca ...

Fra una settimana esatta, il 5 ottobre alle 20, terminerà la finestra di mercato e le squadre che vogliono lo scudetto o la Champions si devono sbrigare ...Ci vorrebbe un autogol di Dzeko. Per informazioni, chiedere a Lukaku come interpretare l'arte quando la sfida conta. Un autogol di Dzeko per far felice la Juve e far pentire la Roma. Direte: troppa ca ...