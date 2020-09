(Di lunedì 28 settembre 2020) Il sondaggio di Swg per il Tg 7 di Enrico Mentana mostra una flessione del Carroccio che dal 26,3% scende al 23,8%, -2,5,, ma ad avvantaggiarsene non sono i partiti di maggioranza - sostanzialmente ...

infullscope1 : Il tonfo del Capitano (di F. Fantozzi) - apavo75 : RT @ottogattotto: Quando l'arroganza si scioglie nella sconfitta è un momento di rara commozione. - ottogattotto : Quando l'arroganza si scioglie nella sconfitta è un momento di rara commozione. - matteocannito : RT @HuffPostItalia: Sondaggi La7, La Lega flette. Il tonfo di Salvini - Avvocatocapita1 : Spostamento da intestino tenue a intestino crasso. Destra liberale ed europea resta nei sogni. Il tonfo del Capita… -

L'HuffPost

Dopo Regionali amaro per la Lega, che perde consensi a favore di FdI. Il sondaggio di Swg per il Tg 7 di Enrico Mentana mostra una flessione del Carroccio che dal 26,3% scende al 23,8% (-2,5), ma ad ...Tonfo della Lega, balzo di Fratelli d'Italia ormai a un passo dal Movimento 5 Stelle. Sono i principali dati del sondaggio Swg per il telegiornale de La7.