Giulia D’Urso non accetta la separazione da Giulio: “Resterà sempre un legame tra di noi…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Erano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma Giulio Raselli ha annunciato la rottura pochi giorni fa. Tuttavia, Giulia D’Urso non accetta la separazione da Giulio e si sfoga amaramente su Instagram. Erano inseparabili ormai da molti mesi, dopo il percorso difficile a Uomini e Donne, ma, a quanto pare, tutto è … L'articolo Giulia D’Urso non accetta la separazione da Giulio: “Resterà sempre un legame tra di noi…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Erano una delle coppie più amate di Uomini e Donne, maRaselli ha annunciato la rottura pochi giorni fa. Tuttavia,D’Urso nonladae si sfoga amaramente su Instagram. Erano inseparabili ormai da molti mesi, dopo il percorso difficile a Uomini e Donne, ma, a quanto pare, tutto è … L'articoloD’Urso nonlada: “Resteràuntra di noi…” proviene da www.meteoweek.com.

teresacapitanio : ‘Uomini e Donne’, Giulia D’Urso si sfoga dopo la fine della sua storia con Giulio Raselli. E intanto Sammy Hassan… - melizzi_giulia : RT @sofia75986492: STO URLANDO CON TOMMASO ZORZI CHE IMITA BARBARA D’URSO IN MANIERA PERFETTAAAAAA???? #GFVIP - ElisaDiGiacomo : U&D, Giulia D’Urso sulla storia con Giulio Raselli: 'Non so nemmeno io come andrà a finire' - dailynews_24 : Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso, rottura in corso, parla lei - QuotidianPost : Giulia D’Urso conferma la crisi con Giulio Raselli -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia D’Urso Giulia De Lellis fa l'aerosol al cane: guarda Gossip News