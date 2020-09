Genoa | 14 tesserati positivi al Coronavirus | i calciatori sarebbero 8

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sono ben 14 ialche sono stati registrati in casadopo la partita di campionato contro il Napoli, 6-0 il risultato finale. Potrebbero essere addirittura 8 icon esito positivo. “IlCfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero dia Covid-19 è salito a quattordicitra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.L'articolo CalcioWeb.