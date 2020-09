Frutta e verdura autunnale | sfrutta questi ingredienti per tornare in forma

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Per poterci mantenere inattraverso l’alimentazione è importante sapere quanto dobbiamo mangiare ogni giorno e soprattutto come. L’acquisto die quindi stagionale, ci orienta verso una preparazione di piatti e di pasti attenti nella qualità e nel loro apporto calorico e alimentare. E’ anche una scelta che fa bene all’economia e all’ambiente perché si privilegiano alimenti prodotti a chilometro zero o che necessitano di pochissimi trasporti nazionali. Prima di vedere chefa molto bene in autunno parliamo di quantità di cibo. Uomo, donna, bambini e adolescenti devono assumere ogni giorno un numero di calorie preciso per poter avere le giuste energie giornaliere. La ...