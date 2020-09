Francesca Pepe, choc ad Adua Del Vesco: “Sei ossessianata dal cibo” (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Pepe parla con Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 e spiazza l’attrice: “Sei ossessionata dal cibo”. Francesca Pepe commenta il rapporto con il cibo di Adua Del Vesco e scatena la bufera sul web. L’attrice, ascoltando il racconto che l’attrice siciliana stava facendo a Dayane Mello sull’anoressia di cui ha sofferto, ha … L'articolo Francesca Pepe, choc ad Adua Del Vesco: “Sei ossessianata dal cibo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020)parla conDelal Grande Fratello Vip 2020 e spiazza l’attrice: “Sei ossessionata dal cibo”.commenta il rapporto con il cibo diDele scatena la bufera sul web. L’attrice, ascoltando il racconto che l’attrice siciliana stava facendo a Dayane Mello sull’anoressia di cui ha sofferto, ha … L'articoloadDel: “Seidal cibo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Azzurra211 : Ahhhhhhh francesca pepe doppiata!!???? ???? #pomeriggio5 - GenteVipNews : GF VIP, Adua, Dayane, Myriam altra lite con Francesca (video) - GossipItalia3 : Francesca Pepe ipnotica come una sirena su Instagram: «Wow, sei meravigliosa!» #gossipitalianews - CheDonnait : Ma imparare l'educazione,no? Il gesto di Dayane è all'altezza dei peggiori bulli da quartiere #GFVIP - Vale97B : RT @WillHerondaleJM: Francesca con la K, Pepe di nome e di fatto, è riuscita a far perdere la pazienza anche ad Adua e Dayane. Non la soppo… -