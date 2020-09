Ferrovie: in Lombardia cancellazioni per sciopero Orsa, linee Trenord restano aperte (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Lo sciopero del sindacato Orsa cominciato alle 10 di questa mattina ha provocato alcune cancellazioni ma tutte le linee ferroviarie di Trenord, si apprende, sono rimaste aperte, solo con meno corse rispetto al consueto. L'agitazione si conclude alle 18 e sul sito Trenord ci sono le informazioni in tempo reale, con i treni che circoleranno regolarmente. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Lodel sindacatocominciato alle 10 di questa mattina ha provocato alcunema tutte leferroviarie di, si apprende, sono rimaste, solo con meno corse rispetto al consueto. L'agitazione si conclude alle 18 e sul sitoci sono le informazioni in tempo reale, con i treni che circoleranno regolarmente.

TV7Benevento : Ferrovie: in Lombardia cancellazioni per sciopero Orsa, linee Trenord restano aperte... - FerrovieInfo : ?? In #Lombardia c'è #SCIOPERO. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenord #28settembre ?? - FerrovieInfo : ?? Riapre anche questa. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Lombardia #Trenord #27settembre ?? - FerrovieInfo : ?? A quasi tre anni dall’incidente! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenord #RFI #Pioltello #Lombardia… - ArghennonAkron : RT @FerrovieInfo: ?? Rimpallo di accuse! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenord #Trenitalia #Lombardia #26settembre ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie Lombardia Ferrovie: in Lombardia cancellazioni per sciopero Orsa, linee Trenord restano aperte Il Tempo Ferrovie: in Lombardia cancellazioni per sciopero Orsa, linee Trenord restano aperte

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Lo sciopero del sindacato Orsa cominciato alle 10 di questa mattina ha provocato alcune cancellazioni ma tutte le linee ...

Ferrovie, Lombardia: sciopero dei treni fino alle 18

Sciopero dei convogli di Trenord oggi in Lombardia. Il sindacato di base dei ferrovieri Or.S.A. ha infatti proclamato un'agitazione che si svolgerà dalle 10.01 alle 18. Circoleranno dunque i treni con ...

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Lo sciopero del sindacato Orsa cominciato alle 10 di questa mattina ha provocato alcune cancellazioni ma tutte le linee ...Sciopero dei convogli di Trenord oggi in Lombardia. Il sindacato di base dei ferrovieri Or.S.A. ha infatti proclamato un'agitazione che si svolgerà dalle 10.01 alle 18. Circoleranno dunque i treni con ...