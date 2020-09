Coronavirus, una classe di liceo in quarantena a Vasto Positiva studentessa (Di lunedì 28 settembre 2020) Chieti - Un caso positivo al Coronavirus nel liceo di Scienze Umane di Vasto (Chieti). Lo fa sapere il sindaco Francesco Menna che su Facebook precisa "sono stati attivati tutti i protocolli e sottoposta a quarantena l'intera classe" della ragazza risultata Positiva al tampone, che "ha frequentato la scuola solo giovedì scorso. Il giorno dopo, a causa della febbre, è rimasta a casa". La Asl Lanciano Vasto Chieti, informa il sindaco, "sta ricostruendo i contatti della giovane da casa a scuola" e sottoporrà a tampone gli altri studenti della classe per la quale, "nel periodo di osservazione, sarà attivata la didattica a distanza". I ragazzi resteranno in isolamento domiciliare fiduciario fino all'8 ottobre. Anche quattro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Chieti - Un caso positivo alneldi Scienze Umane di(Chieti). Lo fa sapere il sindaco Francesco Menna che su Facebook precisa "sono stati attivati tutti i protocolli e sottoposta al'intera" della ragazza risultataal tampone, che "ha frequentato la scuola solo giovedì scorso. Il giorno dopo, a causa della febbre, è rimasta a casa". La Asl LancianoChieti, informa il sindaco, "sta ricostruendo i contatti della giovane da casa a scuola" e sottoporrà a tampone gli altri studenti dellaper la quale, "nel periodo di osservazione, sarà attivata la didattica a distanza". I ragazzi resteranno in isolamento domiciliare fiduciario fino all'8 ottobre. Anche quattro ...

Dopo un decennio e 100 episodi Bob Dylan torna a fare il Dj sulla radio: un episodio di due ore (il doppio dell'ora solita) a tema whiskey in onda sulla emittente satellitare Sirius XM e adesso dispon ...

Donizetti, il restauro vede il traguardo: viaggio nel teatro rimesso a nuovo fotogallery video

Iniziati nel febbraio 2018, i lavori da oltre 18 milioni di euro saranno completati nelle prossime settimane permettendo l’apertura a metà novembre. Al cantiere hanno lavorato in media 50 persone al g ...

