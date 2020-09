Coronavirus, De Simone: “Ecco la verità sulle mascherine” (Di lunedì 28 settembre 2020) Giovanni De Simone nel corso di un’intervista ha rilasciato commenti rilevanti sui benefici dell’utilizzo della mascherina. L’intero globo terrestre sta lottando contro il Coronavirus dall’inizio del nuovo anno. Il virus proveniente dalla Cina, nello specifico dalla città di Wuhan, ha messo in serie difficoltà l’intero sistema economico e sanitario di ogni Nazione. Dopo aver assistito … L'articolo Coronavirus, De Simone: “Ecco la verità sulle mascherine” proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Giovanni Denel corso di un’intervista ha rilasciato commenti rilevanti sui benefici dell’utilizzo della mascherina. L’intero globo terrestre sta lottando contro ildall’inizio del nuovo anno. Il virus proveniente dalla Cina, nello specifico dalla città di Wuhan, ha messo in serie difficoltà l’intero sistema economico e sanitario di ogni Nazione. Dopo aver assistito … L'articolo, De: “Ecco la veritàmascherine” proviene da .

simone_ve : RT @gianluca_toschi: Cosa sta succedendo a #treviso? #coronavirus Tutti i dati sul Veneto qui: - RiccardoDeias : @simone_laino @CarloCalenda In realtà già dal 16 Marzo 2020 (pochi giorni dopo l'Italia) anche il Regno Unito decis… - MiminoRICCIARDI : Immuni, cos’è e come funziona l’app italiana coronavirus - simone_1977 : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… - TG24info : Serie B - Manca lo stadio al tempo del Coronavirus? Simone costruisce il suo 'Benito Stirpe' - #TG24.info -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Simone Coronavirus, De Simone: “Ecco la verità sulle mascherine” Inews24 Superenalotto, doppietta in Sardegna: si celebrano due “5 da oltre 33mila euro

L'ultimo "6", ricorda Agipronews, è stato centrato proprio in Sardegna lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

Il presidente f.f. della Provincia di Crotone Simone Saporito incontra Monsignor Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone

Il presidente facente funzioni Simone Saporito, accompagnato dal segretario generale dell’ente Nicola Middonno, ha incontrato Monsignor Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone e S. Severina. Un incon ...

L'ultimo "6", ricorda Agipronews, è stato centrato proprio in Sardegna lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.Il presidente facente funzioni Simone Saporito, accompagnato dal segretario generale dell’ente Nicola Middonno, ha incontrato Monsignor Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone e S. Severina. Un incon ...