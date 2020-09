Bimba di 14 Mesi Finisce in Coma a Pavia, Aveva Ingerito Marijuana (Di lunedì 28 settembre 2020) Una Bimba di 14 Mesi è stata portata dai suoi genitori al pronto soccorso di Pavia perché i due non riuscivano a svegliarla. Le analisi delle urine hanno fatto emergere una sconvolgente realtà: la piccola era entrata in Coma dopo aver Ingerito della Marijuana, lasciata probabilmente in giro dagli stessi genitori. Ora il Tribunale dei … Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 settembre 2020) Unadi 14è stata portata dai suoi genitori al pronto soccorso diperché i due non riuscivano a svegliarla. Le analisi delle urine hanno fatto emergere una sconvolgente realtà: la piccola era entrata indopo averdella, lasciata probabilmente in giro dagli stessi genitori. Ora il Tribunale dei …

