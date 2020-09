(Di lunedì 28 settembre 2020) “La Serie A sarà difficile, molti ci danno perannunciati ma cercheremo di venderela pelle”. Lo ha detto l’allenatore delFilippo, intervenuto in collegamento Skype nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno ad Amatrice: “C’è ancora tanto da lavorare – aggiunge il tecnico piacentino – ma la vittoria di Marassi è stata una bella soddisfazione. Sul 2-2 non ci siamo accontentati di portare a casa un punto, volevamo vincere e ci siamo riusciti”.

SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - OptaPaolo : 3 - Il #Benevento di Filippo #Inzaghi è la prima squadra neopromossa a segnare almeno 3 gol in un esordio stagional… - pisto_gol : Samp-Ben 2:3 Bisogna fare i complimenti a Pippo Inzaghi e agli Stregoni:il Benevento sotto 2:0 (Quagliarella Colley… - sportface2016 : #Benevento, #Inzaghi: 'Ci vedono retrocessi, ma venderemo cara la pelle' #SerieA - FcInterNewsit : Benevento, Insigne: 'Inzaghi un martello: dopo la Samp guardava già all'Inter. Lukaku? Fa paura anche dalla TV' -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inzaghi

ROMA – L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha ricevuto il premio Scopigno come miglior allenatore della Serie A per la stagione 2019/20. Il tecnico biancoceleste ha parlato così in collegamento du ...Lazio, le parole di mister Inzaghi durante la consegna del Premio Manlio Scopigno in qualità di miglior allenatore ...