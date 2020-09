Aspettando FIFA 21 Ultimate Team, la migliore formazione meta per iniziare (Di lunedì 28 settembre 2020) Il calcistico di Electronic Arts è ormai in rampa di lancio, e ovviamente gli occhi non possono che essere puntati su FIFA 21 Ultimate Team. La modalità di gioco inclusa all’interno del titolo è divenuta nel tempo uno dei punti di riferimento per l’intera industria videoludica. È grazie a quest’ultima che il colosso statunitense incrementa annualmente in maniera esponenziale le proprie finanze. Basti pensare che l’anno scorso, grazie alla combo costituita da FIFA e Madden, EA ha incassato più di un miliardo e mezzo di dollari solo in microtransazioni. E FIFA 21 Ultimate Team promette di mantenere inalterato un trend che sorride non poco ai vertici della compagnia. La grande competitività che la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Il calcistico di Electronic Arts è ormai in rampa di lancio, e ovviamente gli occhi non possono che essere puntati su21. La modalità di gioco inclusa all’interno del titolo è divenuta nel tempo uno dei punti di riferimento per l’intera industria videoludica. È grazie a quest’ultima che il colosso statunitense incrementa annualmente in maniera esponenziale le proprie finanze. Basti pensare che l’anno scorso, grazie alla combo costituita dae Madden, EA ha incassato più di un miliardo e mezzo di dollari solo in microtransazioni. E21promette di mantenere inalterato un trend che sorride non poco ai vertici della compagnia. La grande competitività che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando FIFA Aspettando FIFA 21 Ultimate Team, la migliore formazione per iniziare OptiMagazine FIFA 21 Volta: Kaká tra le nuove star giocabili, svelate le collezioni Nike e Adidas

EA Sports ha presentato le nuove star giocabili e le collezioni di Volta Football, modalità di FIFA 21 dedicata al calcio da strada.

FIFA 21: Le Licenze Italiane Che Mancano - Hynerd.it

FIFA 21: PES ha già vinto? Vedremo alla fine come andrà, bisognerà aspettare solo la data d’uscita di FIFA 21, segnata per il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. L’Italia calcistica soffr ...

