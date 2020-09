Va a funghi nel bosco e scompare: Lorenzo non è più tornato, lo cercano da 8 giorni (Di domenica 27 settembre 2020) Erano presenti un centinaio di persone oggi all'ottavo giorno delle ricerche di , di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa quando non è rientrato da un'uscita in cerca di funghi a Campolongo ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Erano presenti un centinaio di persone oggi all'ottavo giorno delle ricerche di , di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa quando non è rientrato da un'uscita in cerca dia Campolongo ...

